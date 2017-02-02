Создатель Counter-Strike рассказал в честь чего назвал игру

Один из создателей Counter-Strike Мин «Gooseman» Ли рассказал, что игра была названа в честь канадского телесериала Counterstrike.

unknown fact: Counterstrike was named after a Canadian TV show I used to watch.. pic.twitter.com/XfCrn7Z00B — Minh Le (@GoosemanCS) 1 февраля 2017 г.

Сериал транслировался на канадском телевидении с 1990 по 1993 год. По сюжету главный герой создает команду для борьбы с террористами после того, как его жену убивают в ходе террористической операции.