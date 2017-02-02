Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Создатель Counter-Strike рассказал в честь чего назвал игру

Комментарии

Один из создателей Counter-Strike Мин «Gooseman» Ли рассказал, что игра была названа в честь канадского телесериала Counterstrike.


Сериал транслировался на канадском телевидении с 1990 по 1993 год. По сюжету главный герой создает команду для борьбы с террористами после того, как его жену убивают в ходе террористической операции. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игроки Virtus.pro побили рекорд по суммарным призовым в Counter-StrikeПольская команда Virtus.pro побила рекорд по общей сумме призовых в дисциплине Counter-Strike.Новосибирский телеканал взял интервью у юриста, который требует запретить Dota 2Новосибирский телеканал «8 Канал» взял интервью у юриста, который потребовал запретить Dota 2 для лиц младше 18 лет на территории России.«Зенит» представил игрока, который выступит от клуба в Кубке РФПЛ по киберфутболу23-летний петербуржец Руслан Яминов представит «Зенит» на первом Кубке РФПЛ по киберфутболу, говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.Илья «Lil» Ильюк опубликовал видео с буткемпа Virtus.proИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице в ВКонтакте опубликовал видео с буткемпа в Краснодаре.Питер «stanislaw» Яргуз покинул состав OpTic GamingКанадец Питер «stanislaw» Яргуз покинул состав североамериканской команды OpTic Gaming по CS:GO.Киберспортсмены провели тренировку по League of Legends для РоналдоБразильская команда CNB e-Sports Club по League of Legends опубликовала видео, где игроки коллектива тренируют бывшего игрока сборной Бразилии по футболу Роналдо.Команда Ярослава «NS» Кузнецова установила рекорд в ивенте Dark MoonЯрослав «NS» Кузнецов, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов, Игорь «Nexus» Лысаковский, Максим «H0stik» Кацапов и Денис «Butterfly» Пушкин установили рекорд прохождения ивента Dark Moon (Новолуние) в Dota 2.Team Secret пробилась на SL i-League StarSeries Season 3Команда Team Secret прошла в LAN-финал турнира SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.ESL сообщила даты проведения турнира ESL One Hamburg 2017 по Dota 2Компания ESL анонсировала даты и место проведения турнира ESL One Hamburg 2017 по Dota 2.Комментатор покрасил волосы после победы Astralis на ELEAGUE Major 2017Комментатор студии RuHub Арсений «ceh9» Триноженко во время финального матча ELEAGUE Major 2017 между командами Virtus.pro и Astralis пообещал покрасить волосы, если датская команда одержит победу.DreamHack анонсировала список турниров по Hearthstone на 2017 годОрганизация DreamHack анонсировала список турниров по Hearthstone из серии Grand Prix на 2017 год.Прибыль от цифровых карточных игр в 2017 составит $1,4 млрдАналитическое агенство SuperData провело исследование рынка коллекционных карточных игр.Эдуард «Edward» Абгарян: Vega Squadron — наверное, лучшая организация, в которой я былИгрок команды Vega Squadron по League of Legends Эдуард «Edward» Абгарян в интервью CyberSport.ru рассказал о Vega Squadron, тренировках команды и поражении в финале LCL от Albus NoX Luna.Gillette будет спонсировать турниры ESLКомпания Gillette станет партнером киберспортивной организации ESL.Игроков команды Lunatic Hai по Overwatch перевели в запас из-за романа с фанаткамиКорейская команда Lunatic Hai перевела в запас Leetajun и Dean из-за того, что те состояли в отношениях с несколькими фанатками коллектива.North получила слот Team Dignitas в ESL Pro League Season 5Датская команда North получила слот организации Team Dignitas в пятом сезоне ESL Pro League. Представители ESL сообщили, что Team Dignitas отказалась от слота по собственному желанию.Новый состав Natus Vincere одержал первую победуКоманда Natus Vincere по Dota 2 одержала первую победу в новом составе.ФК «Анжи» подписал игрока по FIFAРоссийский футбольный клуб «Анжи» подписал игрока по FIFA Шамиля Курбангаджиева.Киберспортсмены не попадут на турниры в США из-за указа Дональда ТрампаВ связи с указом Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, некоторые киберспортсмены вынуждены пропустить турниры в штатах.Elements Pro Gaming подписала микс Babuwkini Ogurchiki по LoLОрганизация Elements Pro Gaming подписала состав микса Babuwkini Ogurchiki по League of Legends.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости