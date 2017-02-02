ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матче
Товарищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень)
завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Матч проходил в Кампоаморе (Испания). По ходу игры московские
армейцы имели несколько возможностей для того, чтобы открыть счет, но
реализовать их не сумели. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Состав
ЦСКА: Помазун, Игнашевич, Васин, Фернандес, Березуцкий А. (Набабкин, 74), Щенников, Миланов (Жамалетдинов, 46), Ионов (Гордюшенко, 75), Дзагоев, Головин (Кучаев, 84), Вернблум
Виктория: Козачик, Губник, Ржезник, Гейда, Лимберски, Коваржик, Копич, Иваншиц, Горжава, Громада, Крменчик
Предупреждения:
Дзагоев, 65 - нет
Место и дата
02 февраля 18:00, Тренировочное поле №1, Текстовая трансляция
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