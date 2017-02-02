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Эль-Хаджи Диуф решил податься в политику

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный нападающий Эль-Хаджи Диуф, завершивший карьеру в 2015 году, принял решение сменить футболку на костюм парламентария, сообщает The Sun.

36-летний сенегалец объявил о намерении баллотироваться на родине в национальное законодательное собрание.

«Мое будущее определено. В ближайшие два года я стану политиком. В этом качестве я смогу многое изменить в футболе. Эта стезя для меня, поскольку ко мне будет прислушиваться немало соотечественников», - цитирует Диуфа The Sun.

Напомним, Диуф дважды признавался лучшим футболистом Африки. Вершиной его футбольной карьеры стал переход в «Ливерпуль» в 2002 году. Однако буйный нрав не позволил ему реализовать свой недюжинный потенциал: в 55 матчах за мерсисайдцев он забил всего три гола.



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