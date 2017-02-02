Россия лидирует в медальном зачете зимней Универсиады после четвертого дня

Завершился четвертый соревновательный день на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан). Первое место в общем зачете продолжает занимать сборная России.

В активе российской команды 14 золотых медалей, 13 серебряных и шесть бронзовых. На втором месте хозяева соревнований сборная Казахстана (6-2-7). Третьей идет сборная Франции (3-1-1). Также Россия идет первой и по общему количеству медалей – 33.

Зимняя Универсиада-2017 проходит в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля.