Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цибулкова вышла в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017, где ее соперницей будет Веснина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Счет встречи по сетам – 6:2, 6:2. Игра продолжалась один час и 14 минут. Пятая ракетка мира стала последней четвертьфиналисткой турнира, и ее следующей соперницей будет Елена Веснина, которая ранее обыграла в трех партиях француженку Ализе Корне.

Состав пар 1/4 финала

Симона Халеп (Румыния, 1) – Наталья Вихлянцева (Россия, WC)

Кристина Младенович (Франция) – Роберта Винчи (Италия, 6)

Юлия Путинцева (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 3)

Елена Веснина (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия, 2)

Четвертьфинальные встречи пройдут на «СИБУР АРЕНЕ» 3 февраля, начиная с 12:00.

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи.  

Матч

Векич Д. (Хорватия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 2:6, 2:6

Место и дата

02 февраля 18:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Доминика Цибулкова: Ждала возможности приехать в Петербург еще на Australian OpenСловацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над Донной Векич во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Spb Ladies Trophy-2017. Веснина и Цибулкова вышли в 1/4 финала, Уильямс проиграла за 56 минут и другие результаты дняНа Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи четвертого игрового дня в одиночном разряде.Елена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская завистьЕлена Веснина: Некоторые недовольны возвращением Шараповой. Это женская завистьЧетвертьфиналистка Spb Ladies Trophy Елена Веснина – о целях на сезон, возвращении Шараповой и чемпионате мира по футболу.Елена Веснина: Уильямс заслуживает уважения за то, что прилетела в Петербург и вышла игратьРоссийская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе над француженкой Ализе Корне во втором круге Spb Ladies Trophy-2017, а также высказалась о вылете Винус Уильямс из турнира.Винус Уильямс: Когда играла с Младенович, боль в ноге мешала мне передвигатьсяАмериканская теннисистка Винус Уильямс поделилась мнением о поражении в двух сетах от француженки Кристины Младенович во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Винус Уильямс за 56 минут проиграла Младенович и вылетела с Spb Ladies Trophy-2017Американская теннисистка Винус Уильямс в двух сетах проиграла француженке Кристине Младенович в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Веснина обыграла Корне и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Елена Веснина в трех сетах победила француженку Ализе Корне и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки Рио«Соль с йодом, шалфей – так только русские лечатся!» Откровения чемпионки РиоЕкатерина Макарова объяснила «Советскому спорту», как ее изменила Олимпиада, и почему ей не нужны исключения от ВАДА.Мария Шарапова: Прилетела в Россию и заказала борщ, пельмени и салат оливьеРоссийская теннисистка Мария Шарапова стала гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.Хингис и Бенчич проиграли в стартовом круге парного турнира Spb Ladies Trophy-2017Швейцарки Белинда Бенчич и Мартина Хингис в матче первого круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy среди пар потерпели поражение в трех сетах от Габриэлы Дабровски (Канада) и Михаэлы Крайчек (Чехия).Светлана Кузнецова: Организаторы турнира в Петербурге вкладывают больше души и финансов, чем в тот же Кубок КремляРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от организации турнира Spb Ladies Trophy-2017.Светлана Кузнецова: В Австралии поддержка теннисистов колоссальная. Больше, чем в РоссииРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделился впечатлениями от победы над Дарьей Гавриловой во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Spb Ladies Trophy-2017. Кузнецова и Вихлянцева вышли в четвертьфинал и другие результатыНа Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи третьего игрового дня в одиночном разряде.Кузнецова, обыграв Гаврилову, пробилась в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах одержала победу над Дарьей Гавриловой, представляющей Австралию.Наталья Вихлянцева: Я получила приглашение в сборную России на Кубок ФедерацииРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Дарьей Касаткиной во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Дарья Касаткина: Сейчас мне нужно поправлять психологиюРоссийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Натальи Вихлянцевой во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Вихлянцева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах обыграла свою соотечественницу Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Петербурге.Симона Халеп: Было бы интересно встретиться с Винус Уильямс на Spb Ladies Trophy, она в хорошей формеРумынская теннисистка Симона Халеп поделилась мнением о победе в двух сетах над хорваткой Аной Конюх во втором круге Spb Ladies Trophy-2017.Елена Веснина: Всегда жду приглашения в сборную России на Кубок ФедерацииРоссийская теннисистка Елена Веснина поделилась мнением о победе в двух сетах над соотечественницей Екатериной Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy-2017.Екатерина Макарова: Я сыграю за сборную России на Кубке ФедерацииРоссийская теннисистка Екатерина Макарова поделилась мнением о поражении в двух сетах от соотечественницы Елены Весниной в первом круге Spb Ladies Trophy-2017.
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости