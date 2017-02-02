Цибулкова вышла в 1/4 финала Spb Ladies Trophy-2017, где ее соперницей будет Веснина
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова одержала победу над хорваткой Донной Векич в матче второго круга на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
Счет встречи по сетам – 6:2, 6:2. Игра продолжалась один час и 14 минут. Пятая ракетка мира стала последней четвертьфиналисткой турнира, и ее следующей соперницей будет Елена Веснина, которая ранее обыграла в трех партиях француженку Ализе Корне.
Состав пар 1/4 финала
Симона Халеп (Румыния, 1) – Наталья Вихлянцева (Россия, WC)
Кристина Младенович (Франция) – Роберта Винчи (Италия, 6)
Юлия Путинцева (Казахстан) – Светлана Кузнецова (Россия, 3)
Елена Веснина (Россия) – Доминика Цибулкова (Словакия, 2)
Четвертьфинальные встречи пройдут на «СИБУР АРЕНЕ» 3 февраля, начиная с 12:00.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи.
Матч
Векич Д. (Хорватия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 2:6, 2:6
Место и дата
02 февраля 18:30, , Онлайн-трансляция