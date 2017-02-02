Маурисио Сулейман: В ближайшие дни WBC огласит решение по Поветкину
Президент Всемирного
боксерского совета (WBC) Маурисио
Сулейман прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российского боксера
Александра Поветкина. Он сказал, что в ближайшее время будет принято решение по
этому поводу.
«WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни», -
цитирует Сулеймана ТАСС. Напомним, сегодня стало известно, что проба «Б» Александра дала положительный
результат.
Поветкин
должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного
чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC
отказался санкционировать бой. В результате, Стиверн отказался выходить на ринг
и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.
Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.
В
конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский,
представляющей интересы россиянина, заявил, что в пробе спортсмена, взятой 13
декабря, не обнаружено запрещенных веществ.