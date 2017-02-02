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Маурисио Сулейман: В ближайшие дни WBC огласит решение по Поветкину

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент  Всемирного боксерского совета (WBC)  Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российского боксера Александра Поветкина. Он сказал, что в ближайшее время будет принято решение по этому поводу.

«WBC огласит решение по Поветкину в ближайшие дни», - цитирует Сулеймана ТАСС. Напомним, сегодня стало известно, что проба «Б» Александра дала положительный результат.

Поветкин должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В результате, Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина, заявил, что в пробе спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.



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