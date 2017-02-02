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«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».

В составе победителей самым результативным стал Ник Миннерат, который набрал 30 очков. У минчан 14 очков набрал Антонио Грейвс.

«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на 12-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Автодор - Цмоки-Минск - 88:81

Место и дата

02 февраля 18:00, Кристалл, Онлайн-трансляция

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