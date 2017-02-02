«Автодор» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Цмоки-Минск»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 88:81 в пользу «Автодора».
В составе победителей самым результативным стал Ник Миннерат,
который набрал 30 очков. У минчан 14 очков набрал Антонио Грейвс.
«Автодор» занимает девятое место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск»
на 12-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Автодор - Цмоки-Минск - 88:81
Место и дата
02 февраля 18:00, Кристалл, Онлайн-трансляция
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