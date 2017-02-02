Бранислав Иванович: Решил, что хочу забыть о «Челси» и думать только о новой команде

Защитник Бранислав Иванович поделился впечатлениями после приезда в расположение «Зенита», который проводит сбор в Испании.

- Я доволен. Здорово, что нахожусь здесь, в такой большой команде. Предстоит много работы. И я готов к этому. Лондон? Отправился туда, потому что не было прямого рейса.

- Вы уже выигрывали Кубок России. Следующая задача - чемпионство?

- Да, но это будет тяжело. Мы должны сделать много вещей, хорошо играть и действовать как команда. Нужно сделать все возможное для побед. Будет тяжело, но мы готовы к этому. Будем стараться.

- Общались с бывшим партнером по «Челси» Юрием Жирковым?

- Конечно, были друзьями в Лондоне, остаемся на связи и сейчас. Очень рад, что он здесь со мной в команде. Надеюсь, будет помогать мне.

- Как попрощались с «Челси»?

- У меня не было возможности вернуться и сказать «до свидания» команде. Надеюсь, такая возможность еще представится. После девяти лет тяжело эмоционально. Но я решил, что хочу забыть про «Челси» и думать только о новой команде, новом вызове, - цитирует Ивановича «Матч ТВ».

Напомним, сербский защитник 1 февраля подписал контракт с «Зенитом» сроком на 2,5 года. Соглашение также может быть продлено еще на один сезон. За петербургский клуб Иванович будет выступать под 60-м номером, игрок был внесен в заявку команды на матчи чемпионата России и плей-офф Лиги Европы.

С января 2008 года 32-летний футболист выступал за «Челси». В составе лондонского клуба Иванович стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка английской лиги. Кроме того серб становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В английской премьер-лиге защитник провел 261 матч и забил 21 гол.

До перехода в «Челси» Иванович провел два сезона в «Локомотиве», за который сыграл 71 встречу во всех турнирах и забил семь мячей.

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