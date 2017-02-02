Андрей Шевченко: В сборной Украины возмущены ситуацией, сложившейся вокруг Зозули

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил с заявлением по ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

«Мы, игроки и тренеры национальной сборной Украины, возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины. Рома оказался заложником политических интриг, и это недопустимо, учитывая международные футбольные нормы. Партнеры и тренерский штаб команды выражают полную поддержку Роману Зозули. Мы требуем от компетентных органов дать надлежащую правовую оценку ситуации. Надеемся, что Роман успешно продолжит свою карьеру в клубе и сборной Украины», - цитирует Шевченко официальный сайт Федерации футбола Украины.