Президент испанской Ла Лиги угрожает «Райо Вальекано» уголовным делом

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу ситуации с арендой форварда «Бетиса» Романа Зозули в «Райо Вальекано». Он отметил, что лига подаст в суд, если увидит нарушения в действиях мадридского клуба.

«Ла Лига будет инициировать уголовное дело, если увидит незаконные действия в случае с Зозулей. Я уже говорил с президентами обоих клубов, с президентом Королевской федерации футбола, также собираюсь сегодня встретится с самим Романом. Наша позиция такова – если имело место нарушение фундаментального права игрока на работу, то мы будем возбуждать уголовное дело.

Неприемлемо, что в 2017 году у нас есть такие проблемы, чтобы человека ограничивали в его фундаментальном праве, будь это испанец или иностранец. Если нарушения со стороны «Райо Вальекано» имели место, мы без колебаний подадим в суд.

Нельзя шаблонно относиться к убеждениям каждого человека. Мы должны проявлять толерантность и подчиняться законам вне зависимости от того, нравятся нам убеждения человека или нет», - цитирует Тебаса AS.

Ранее стало известно, что игрок сборной Украины не сумел присоединиться к «Райо Вальекано», в который он перешел на правах аренды. Причиной тому послужило поведение фанатов мадридского клуба, которые потребовали от руководства не подписывать футболиста, который, по их мнению, поддерживает нацистов, что не соответствует философии клуба. Так как он уже был заявлен за три клуба в текущем сезоне («Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано»), он может играть только за «Райо» до 30 июня 2017 года. «Бетис» сегодня заявил, что до этого срока Роман формально является игроком «Райо Вальекано».

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