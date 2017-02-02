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УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого клуба.

В составе УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд, набравший 25 очков. У «Олимпиакоса» аналогичное количество очков набрал Эрик Грин.

УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на третьем месте.

Евролига. Регулярный чемпионат

21-й тур 

Матч

УНИКС - Олимпиакос - 75:90

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (25), Антипов (19), Параховский (14)

Олимпиакос: Грин (25), Принтезис (20), Милутинов (11), Папаниколау (10)

Место и дата

02 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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