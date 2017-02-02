УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в Евролиге
Матч
регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого
клуба.
В составе
УНИКСа самым результативным стал Кит Лэнгфорд,
набравший 25 очков. У «Олимпиакоса» аналогичное количество очков набрал Эрик
Грин.
УНИКС занимает
12-е место в турнирной таблице. «Олимпиакос» на третьем месте.
Евролига.
Регулярный чемпионат
21-й тур
Матч
УНИКС - Олимпиакос - 75:90
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (25), Антипов (19), Параховский (14)
Олимпиакос: Грин (25), Принтезис (20), Милутинов (11), Папаниколау (10)
Место и дата
02 февраля 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически