Доминика Цибулкова: Ждала возможности приехать в Петербург еще на Australian Open

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над Донной Векич во втором круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

- Это был мой первый матч на турнире. Я довольна уровнем своей игры: мощно подавала и не давала шанса сопернице. У меня сегодня не было дырок в игре.

- В следующем матче вы сыграете с Еленой Весниной. Пока по личным встречам счет в ее пользу. Что скажете о сопернице?

- Спасибо, что напомнили о счете, я помню только последний матч на Уимблдоне (в 2016 году Елена Веснина выиграла в четвертьфинале со счетом 6:2, 6:2 - Прим.ред.). Но это был другой турнир. Елена Веснина играет очень хорошо. Я должна сыграть лучше, чем сегодня. Я чувствую себя очень хорошо на корте, показывала мудрый уровень. Нужно начать играть так же и продолжать еще лучше.

- Каким бы словом вы описали турнир в Петербурге?

- Превосходный! Мы играем турниры по всему миру и можем сравнивать. Это действительно лучший турнир. Я надеюсь, он будет существовать дальше и расти. Я могу честно сказать, что с нетерпением ждала возможности приехать на него еще до начала Australian Open. А это говорит о многом, - передает слова Цибулковой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Цибулкова победила Векич со счетом 6:2, 6:2. 3 февраля пятая ракетка мира встретится в матче 1/4 финала с Еленой Весниной.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи. Цибулкова тогда дошла до 1/4 финала, где проиграла Дарье Касаткиной.

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