Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Байера» Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона за нарушение трансферных правил

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

ФИФА дисквалифицировала до конца сезона полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что решение ФИФА подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Срок дисквалификации составит четыре месяца. Это означает, что футболист в текущем сезоне уже не сыграет.

В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». Впрочем, после этого футболист продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его дисквалификации.

В текущем сезоне 22-летний Хакан Чалханоглу провел 22 матча за «Байер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 19-й тур. «Гамбург» сыграет с «Байером», «Бавария» - «Шальке 04» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер»Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.Томас Мюллер: Я не беру мяч в центре поля и накручиваю шестерых соперниковНападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, почему он так мало забивает мячей в нынешнем сезоне.Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евроПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планахСпортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о желании полузащитника «шмелей» Марко Ройса стать игроком лондонского «Арсенала».Ули Хенесс: Мюллер находится в нормальной форме, он по-прежнему один из ведущих игроков «Баварии»Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал нападающего команды Томаса Мюллера.Правь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеПравь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеВ ночь на 1 февраля в большинстве европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно.Рибери пропустит две недели из-за травмы бедраВингер «Баварии» Франк Рибери не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командойНа официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.Клубы бундеслиги побили трансферный рекордКлубы немецкой бундеслиги в январе побили трансферный рекорд, потратив в сумме на новичков 91 миллион евро, сообщает агенство DPA.Хамит Алтынтоп вернулся в немецкую Бундеслигу (фото)Турецкий полузащитник Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.Рибери получил травму и рискует пропустить матчи с лондонским «Арсеналом»Как сообщает Sport Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке мюнхенского клуба.«Байер» подписал полузащитника «Генка» БэйлиПолузащитник «Генка» Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.Артуро Видаль вернулся в общую группу «Баварии»Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль оправился от травмы и приступил к тренировкам на базе клуба.«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси»Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.«Челси» претендует на защитника «Шальке-04»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслигиПочин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги«Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.«Ювентус» намерен взять в аренду Луиса Густаво«Ювентус» сделал предложение «Вольфсбургу» об аренде полузащитника Луиса Густаво, сообщает Calciomercato.com.Бундеслига. 18-й тур. «Фрайбург» обыграл «Герту», «Майнц» и «Боруссия» (Д) сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости
Байер
Байеркалендарьстатистика
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглувсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости