Полузащитник «Байера» Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона за нарушение трансферных правил

ФИФА дисквалифицировала до конца сезона полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что решение ФИФА подтвердил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Срок дисквалификации составит четыре месяца. Это означает, что футболист в текущем сезоне уже не сыграет.

В 2011 году Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и достиг договоренности о переходе в «Трабзонспор». Впрочем, после этого футболист продлил контракт с «Карлсруэ», а затем перешел в «Гамбург». В ФИФА сочли, что футболист нарушил трансферные правила и приняли решение о его дисквалификации.

В текущем сезоне 22-летний Хакан Чалханоглу провел 22 матча за «Байер» и забил семь мячей при семи голевых передачах.