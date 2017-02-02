Миранчук согласовал трехлетний контракт с «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук согласовал условия трехлетнего контракта с «Рубином», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По данным источника издания, вопрос с уходом 21-летнего футболиста решен. При этом отмечается, что ситуация никак не урегулирована с «Локомотивом», который не принял предложение «Рубина» о продаже в зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт железнодорожников с Миранчуком действует до конца 2017 года.

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