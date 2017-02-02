«Салават Юлаев» – СКА. КХЛ дисквалифицировала Гончарова за четвертый дисциплинарный штраф

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров не сыграет против ЦСКА из-за одноматчевой дисквалификации, наложенной на него за четыре дисциплинарных штрафа по ходу регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт КХЛ.

Четвертый 10-минутный штраф хоккеист получил в первом периоде матча против СКА, который состоялся 1 февраля в Уфе и завершился победой армейцев со счетом 3:1. До этого Гончаров заработал аналогичные удаления в играх с «Медвешчаком» (25 сентября), «Авангардом» (29 сентября) и «Ак Барсом» (18 января).

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В регулярном чемпионате КХЛ-2016/17 защитник провел 48 матчей, набрал девять (1+8) очков и 110 штрафных минут.

Напомним, «Салават Юлаев» встретится с ЦСКА в Уфе 3 февраля. Начало матча в 17:00. После 57 игр подопечные Игоря Захаркина занимают пятое место в Восточной конференции, имея в активе 82 очка. В восьми последних матчах уфимцы потерпели восемь поражений.

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