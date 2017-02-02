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Иско отказался продлевать контракт с «Реалом»

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско решил не продлевать действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, Иско не устраивает его положение в команде, в связи с чем он намерен покинуть «Реал». Клуб делал ему предложение о продлении соглашения, но футболист его отклонил. Контракт закончится в конце сезона, после чего футболист собирается покинуть «Реал» на правах свободного агента.

В текущем сезоне 24-летний Иско провел 22 матча за «Реал» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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