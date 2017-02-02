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«Терек» расторг контракты с Брызгаловым и Джабраиловым

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

«Терек» расторг контракты с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым, сообщает официальный твиттер грозненцев.

Соглашения расторгнуты по взаимному согласию сторон.

24-летний Брызгалов перешел в «Терек» летом прошлого года. Он провел в составе команды четыре встречи в чемпионате России, в которых не результативными действиями не отметился.

23-летний Джабраилов также присоединился к «Тереку» летом, но не провел за клуб ни одного матча.

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