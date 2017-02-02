Новосибирский телеканал взял интервью у юриста, который требует запретить Dota 2
Новосибирский телеканал «8 Канал» взял интервью у юриста, который потребовал запретить Dota 2 для лиц младше 18 лет на территории России.
Напомним, что ранее юрист общественной организации «Потребдозор» Антон Тихонов заметил, что при регистрации в игре она не запрашивает возраст пользователя, что, по его мнению, нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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