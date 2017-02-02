Михаил Дегтярев: Положительная проба Поветкина – это провокация

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с российским боксером тяжелого веса Александром Поветкиным. Он назвал обнаружение запрещенного препарата в его допинг-пробе «провокацией».



«Провокация в адрес Поветкина показала всю хрупкость и шаткость системы борьбы с допингом. Двойные стандарты, подтасовки, атаки. Но мы будем биться и отстаивать интересы наших спортсменов на всех фронтах, в том числе и в спортзале», - цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее стало известно, что допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат.

Поветкин должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В результате, Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

В конце декабря глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющей интересы россиянина, заявил, что в пробе спортсмена, взятой 13 декабря, не обнаружено запрещенных веществ.



