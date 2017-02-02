Асильдаров в третий раз стал игроком «Анжи»

Форвард Шамиль Асильдаров подписал контракт с «Анжи» сроком на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Асильдаров стал игроком махачкалинского клуба в третий раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2008 году, когда Шамиль провёл в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/2015, по итогам которого была командой завоевана путевка в премьер-лигу. В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

В прошлом сезоне 33-летний Шамиль Асильдаров играл за казахстанский «Тобол», в котором провел 18 матчей и забил два мяча.

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