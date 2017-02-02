Иванович провел первую тренировку в «Зените»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, прибывший ранее в Испанию на сбор сине-бело-голубых, провел первую тренировку с командой.

Серб перед началом занятия был представлен партнерам и прошел через традиционный для новичков «тоннель», сообщает официальный сайт петербургского клуба. Также «тоннель» прошел Артем Дзюба, которого ранее назначили новым капитаном «Зенита».

Напомним, 1 февраля Иванович подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «2,5+1». До перехода в «Зенит» Иванович на протяжении девяти лет выступал за «Челси», с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Сбор подопечных Мирчи Луческу будет проходить в Испании до 6 февраля. До его завершения «Зенит» проведет два товарищеских матча: 3 февраля петербуржцы сыграют с пражской «Спартой», а 5 числа их соперником будет датский «Оденсе».

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