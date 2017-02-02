Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер»
Защитник
«Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в
таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato,
стороны уже договорились о переходе. Также согласован и личный контракт футболиста.
Рикардо подпишет пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год.
Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.
В текущем сезоне 24-летний Рикардо Родригес провел 19 матчей за «Вольфсбург» и забил два мяча при двух голевых передачах.
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