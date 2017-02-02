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Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер»

Источник:  Calciomercato.comКомментарии

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, стороны уже договорились о переходе. Также согласован и личный контракт футболиста. Рикардо подпишет пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро в год. Сумма трансфера составит 22 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний Рикардо Родригес провел 19 матчей за «Вольфсбург» и забил два мяча при двух голевых передачах.

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