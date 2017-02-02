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Сергей Карасев – MVP января в Единой лиге ВТБ

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасев назван самым полезным игроком по итогам январских матчей в Единой лиге ВТБ.

В борьбе за это звание 23-летний баскетболист опередил защитника ЦСКА Нандо де Коло и центрового «Химок» Марко Тодоровича, отмечает официальный сайт лиги.

По ходу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2016/17 MVP месяца становились защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд (октябрь), игрок «Химок» Алексей Швед (ноябрь) и форвард «Локомотива-Кубани» Андрей Зубков (декабрь).

Напомним, в январе Карасев провел в лиге четыре матча, в которых набирал 23,5 очка, делал четыре подбора и 2,3 результативных передач в среднем за игру. В этих матчах «Зенит» одержал четыре победы: над «Химками» (114:110), «Пармой» (119:86), «Астаной» (105:82) и «Цмоки-Минском» (84:56).

В турнирной таблице Единой лиги подопечные Василия Карасева занимают четвертое место, имея в активе 11 побед и три поражения. Ближайший матч петербуржцы проведут 5 февраля в Риге против ВЭФа.

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