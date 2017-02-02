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«Марсель» и «Монако» сыграют в 1/8 финала Кубка Франции

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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Франции. На этой стадии  друг с другом сыграют «Марсель» и «Монако».

Кубок Франции. 1/8 финала

Жеребьевка

«Фрежюс Сент-Рафаэл» — «Осер»

«Бержерак» — «Лилль»

«Кевийи» — «Генгам»

«Марсель» — «Монако»

«Бордо — «Лорьян»

«Бастия» — «Анже»

«Ньор» — «ПСЖ»

«Авранш» — «Страсбург»

Матчи пройдут на поле команд, указанных первыми. Победитель определится по итогам одной игры. Матч 1/8 финала пройдут 28 февраля и 1 марта.

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