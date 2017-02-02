«Марсель» и «Монако» сыграют в 1/8 финала Кубка Франции
Состоялась жеребьевка 1/8
финала Кубка Франции. На этой стадии
друг с другом сыграют «Марсель» и «Монако».
Кубок Франции. 1/8 финала
Жеребьевка
«Фрежюс Сент-Рафаэл» — «Осер»
«Бержерак» — «Лилль»
«Кевийи» — «Генгам»
«Марсель» — «Монако»
«Бордо — «Лорьян»
«Бастия» — «Анже»
«Ньор» — «ПСЖ»
«Авранш» — «Страсбург»
Матчи пройдут на поле команд,
указанных первыми. Победитель определится по итогам одной игры. Матч 1/8 финала
пройдут 28 февраля и 1 марта.
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