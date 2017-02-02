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Роналдиньо стал послом «Барселоны»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо вернулся в клуб. На сей раз он будет занимать должность посла.

Как сообщает официальный сайт «Барсы», бразилец будет исполнять роль посла на различных мероприятиях, которые будет проводить клуб. Кроме того, он будет выступать за команду легенд «Барселоны», которая будет проводить матчи по всему миру.

Также сообщается, что Роналдиньо будет принимать участие в совместных проектах с UNICEF, принимать участие в проекте Masia 360, в том числе участвовать в тренировках юных футболистов, а также в церемониях открытия школ.

Официально контракт с Роналдиньо будет подписан завтра.

 


 

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