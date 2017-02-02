Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч группового турнира баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:71 в пользу «Фенербахче».

В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.

Евролига. Регулярный чемпионат

21-й тур

Матч

Фенербахче - ЦСКА - 77:71

Состав

Фенербахче: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10)

ЦСКА: Де Коло (23), Хиггинс (11)

Место и дата

02 февраля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победилГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.УНИКС дома уступил «Олимпиакосу» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Олимипакосом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 90:75 в пользу греческого клуба.«Фенербахче» – ЦСКА. ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА.Владимир Гомельский: У ряда игроков ЦСКА разная степень мотивированности на некоторые игрыОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о поражениях ЦСКА в последних матчах Евролиги.Хряпа и Теодосич пропустят матч с «Фенербахче»Капитан ЦСКА Виктор Хряпа и защитник Милош Теодосич не полетели с командой в Стамбул и не примут участие в матче Евролиги против «Фенербахче», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.Европейские горки. Андронов разбирается в причинах неудач баскетбольного ЦСКАЕвропейские горки. Андронов разбирается в причинах неудач баскетбольного ЦСКАБаскетбольный ЦСКА – самый успешный спортивный клуб современной России.Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперникаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тестФорвард «Маккаби» Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), cообщает Sportsrabbi.Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Фенербахче» разгромлен аутсайдером чемпионата Турции«Фенербахче» проиграл «Кайсериспору» в выездном матче 19-го тура чемпионата Турции (1:4).ЦСКА обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 81:63 в пользу ЦСКА.Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утраЗолото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Кори Хиггинс: Наша команда возвращается на победный путьЗащитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу над командой «Андалу Эфес» (80:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.Димитрис Итудис: Я не понимаю, мы хотим играть в баскетбол или подравнивать матчиГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Андалой Эфес» (80:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в ЕвролигеМатч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Анадолу Эфес» завершился победой московских армейцев. Итоговый счет матча – 80:77 в пользу ЦСКА.Евролига. ЦСКА – «Анадолу Эфес» - 80:77. Как это былоМатч регулярного сезона Евролиги ЦСКА - «Анадолу Эфес» на сайте «Советского спорта».Владимир Гомельский: Огастин прибавляет в понимании своей роли в ЦСКАВладимир Гомельский: Огастин прибавляет в понимании своей роли в ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о перспективах форварда Джеймса Огастина в ЦСКА.Димитрис Итудис: В матче с «Анадолу Эфес» ЦСКА нужно вернуться на победный путьГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче Евролиги с «Анадолу Эфес».Андрей Воронцевич: Нам нужна ваша поддержка!Форвард ЦСКА призвал болельщиков поддержать армейцев в сегодняшнем матче Евролиги против «Анадолу Эфес».Владимир Гомельский: УНИКС сражался с «Фенербахче» изо всех силОбозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о шансах УНИКСа на попадание в плей-офф Евролиги.Евгений Пашутин: В матче с «Маккаби» УНИКСу не хватало ПараховскогоГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги с «Маккаби».
Главные новости
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
MMA
Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек
Баскетбол
Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Футбол
И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки
Футбол
Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»
Хоккей
Сборная России разгромила Белоруссию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом
Баскетбол
ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Футбол
Роналдиньо стал послом «Барселоны»
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости