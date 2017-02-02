ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге
Матч
группового турнира баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:71 в пользу «Фенербахче».
В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.
«Советский
спорт» провел текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный
чемпионат
21-й тур
Матч
Фенербахче - ЦСКА - 77:71
Состав
Фенербахче: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10)
ЦСКА: Де Коло (23), Хиггинс (11)
Место и дата
02 февраля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция