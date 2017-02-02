ЦСКА уступил «Фенербахче» в Евролиге

Матч группового турнира баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:71 в пользу «Фенербахче».

В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.

Евролига. Регулярный чемпионат

21-й тур