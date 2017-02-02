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Павел Долгов перешел из «Зенита» в «Анжи»

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Нападающий «Зенита» Павел Долгов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает пресс-служба клуба из Дагестана.

Форвард заключил с махачкалинцами контракт сроком на 2,5 года.

20-летний футболист занимался в Академии «Зенита», в 2013-м он дебютировал за молодежную команду сине-бело-голубых. В основном составе петербургского клуба Долгов провел восемь матчей в чемпионате России. Также нападающий принял участие в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Гента» в декабре 2015 года (1:2).

В сезоне 2016/2017 форвард провел 23 матча в первенстве ФНЛ за «Зенит-2» и отметился четырьмя голами.

Напомним, зимой состав «Анжи» также пополнили защитники Гурам Тетрашвили («Тосно»), Тома Фибел, Аслан Дудиев (оба - свободные агенты), полузащитники Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), Арсен Хубулов («Кубань») и нападающий Шамиль Асильдаров (свободный агент). Также клуб арендовал у «Краснодара» защитника Александра Жирова, а у донецкого «Шахтера» - форварда Филиппа Будковского.

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