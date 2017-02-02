Московское «Динамо» на выезде обыграло «Слован»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и московским «Динамо» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
В
составе победителей отличились Александр Рыбаков и Артем Подшендялов. У «Слована»
гол в активе Патрика Лушняка.
«Динамо»
набрало 104 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Слована» 80 очков и
десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Слован - Динамо - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
Рыбаков (Хиетанен, Сопин), 7:43 (0:1). Подшендялов (Кокарев, Соловьёв), 9:19 (0:2). Луснак (Староста), 27:42 (1:2).
Место и дата
02 февраля 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
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