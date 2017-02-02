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И.о. главного тренера «Мордовии»: Игроки не бойкотируют тренировки

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

И.о. главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин опроверг информацию о том, что игроки команды бойкотируют тренировки на сборе в Крыму.

- Ранее на эту тему уже высказался директор клуба. Он все правильно сказал. Мы тренируемся. Все нормально. Погода – плюс три градуса, условия проживания и поля – хорошие, - сообщил Марат Мустафин корреспонденту «Советского спорта».

Ранее руководитель «Мордовии» Алексей Порфененко заявил «Р-Спорт», что игроки тренируются индивидуально, так как отпуск затянулся и тренерский штаб постепенно подводит их к нагрузкам.

В то же время, не сообщается, начались ли выплаты задолженностей игрокам клуба, которые не получают зарплату несколько месяцев. 

Напомним, несколько дней назад пост главного тренера «Мордовии» покинул Дмитрий Черышев, а пост директора – Владимир Бибиков.

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