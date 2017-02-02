Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских наций
Матч
1/2 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Ганы завершился
победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:0.
Первый мяч на 72-й минуте забил Майкл Нгадо Нганжу. В концовке отличился Кристиан Бассонг. В финале Камерун сыграет со сборной Египта. Финальный матч состоится 5 февраля и начнется в 22:00 по Москве.
Кубок африканских наций
1/2 финала
Матч
Голы
Нгадо Нганжу 72 (1:0). Бассогог 90 (2:0).
Состав
Камерун: Ондоа, Тейку, Нгадо Нганжу, Ойонго, Фай, Сиани, Джум (Манджек, 77), Тамбе (Абубакар, 74), Бассогог, Муканджо, Зуа
Гана: Разак, Ачимпонг, Аффул, Бой, Амарти, Айю А., Вакасо, Атсу, Аква (Гьян, 76), Парти (Агеманг-Баду, 86), Айю Д.
Предупреждения:
Муканджо, 82 - нет
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
02 февраля 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция
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