Димитрис Итудис: «Фенербахче» более собранно провел концовку и заслуженно победил
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.
- Поздравляю «Фенербахче» с победой. В целом игра была равной. Можно много говорить о том, как мы начали, насколько сбалансированно провели первую половину. Безусловно, нам повредила третья четверть. Мы совершили потери, атаковали с низким процентом. Были и другие аспекты. Тем не менее мы сражались. «Фенер» более собранно провел концовку и победил, - цитирует Итудиса официальный сайт красно-синих.
Матч
группового турнира баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и ЦСКА завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 77:71 в пользу турецкого клуба.
В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» идет на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.
Матч
Фенербахче - ЦСКА - 77:71
Состав
Фенербахче: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10)
ЦСКА: Де Коло (23), Хиггинс (11)
Место и дата
02 февраля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция