Илья Воробьев: СКА талантливее всех команд в атаке. Это видно по забитым голам

Главный тренер «Металлурга» (Магнитогорск) Илья Воробьев поделился ожиданиями от матча против СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

– Игра с такой командой, как СКА, лидером чемпионата с таким количеством звезд – это очень интересно и очередная проверка для нас, которая даст пищу для размышлений.

Думаю, Мозякин и Ковальчук однозначно рассматривают этот матч как бомбардирское противостояние. Это правильно, нормально, почему нет?

Проблемы есть. Хотелось, чтобы это поскорее закончилось. Диме Казионову действительно предстоит операция. Он на месяц остается вне хоккея.

Модель игры будет больше подходящая для плей-офф, но СКА, наверное, талантливее всех команд – имею ввиду впереди. Это видно по забитым голам, – сказал Воробьев в интервью пресс-службе «Магнитки».

Напомним, магнитогорцы лидируют в Восточной конференции, имея в активе 120 очков после 57 игр. СКА, набравший 130 очков в 56 матчах, занимает первое место в Западной конференции. Первая встреча команд в сезоне 2016/2017 состоялась 27 августа в Санкт-Петербурге, и победу со счетом 4:2 одержали армейцы.

Матч «Металлург» – СКА пройдет в Магнитогорске 3 февраля и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.