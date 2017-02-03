Тренер Федора Емельяненко: Митрион - типичный ударник, партер - не его конек

Российский тяжеловес Федор Емельяненко завершает подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом.

- Митрион — интересный и мощный боец. Из сильных сторон нашего оппонента можно выделить мощный удар и большую физическую мощь. Именно за счет этого Мэтт и одерживал большинство своих побед. Он не боится идти в размен ударами, готов к жестким схваткам. Митрион — типичный представитель ударников, работа в партере — не его конек.

Он достаточно быстр для тяжеловеса, неплохо перемещается по рингу, что может доставить некие неудобства. Но в целом у него не прослеживается четкой тактической схемы на бой, что, конечно же, играет на руку Емельяненко.

Мы проводим подготовку к бою против Митриона в родном для Федора городе — Старом Осколе. В подготовительном процессе участвует голландский тренер Питер Тайссе, который в своих тренировках делает упор на тайский бокс, - рассказал тренер «Последнего императора» Александр Мичков.

Напомним, поединок Емельяненко - Митрион состоится 18 января в Сан-Хосе (Калифорния, США) в рамках турнира Bellator 172.



















