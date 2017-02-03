Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу

Президент Федерации тенниса России и капитан сборной страны Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с сербами.

- У нас в команде хороший микроклимат. Радует сама обстановка по матчу: отношения с жителями Сербии, сербской командой, руководством сербской федерации.



Большее значение для итогового результата имеет первый матч, в котором Хачанов должен попробовать выиграть у Троицки. Что касается Медведева, я был удивлен его рассудительностью в столь молодом возрасте. По качеству игры он здорово вырос, прибавляет не по дням, а по часам. То, что он навяжет борьбу, — несомненно. А вот для победы надо, чтобы еще и Джокович играл соответствующим образом. С другой стороны, если Медведев покажет свой лучший теннис, он может доставить немало неприятностей Новаку, - рассказал Тарпищев.

Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.

В состав сборной России на матч вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.