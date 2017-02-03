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Ласина Траоре: Я не спасу «Спортинг» от вылета из примеры в одиночку

Источник:  MarcaКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА Ласина Траоре надеется, что хихонский «Спортинг» сохранит прописку в высшем дивизионе испанского футбола.

-  Прекрасно понимаю ситуацию, в которой сейчас находится моя новая команда. Будет тяжело, но я уверен, что все вместе мы сможем решить поставленную задачу. Но я не смогу сделать это в одиночку, мы сделаем это всей командой.

Я уже чувствую себя здесь комфортно. Партнеры меня поприветствовали. «Спортинг» – великолепный клуб, это хорошая возможность, потому что Ла Лига хорошо подходит под мои игровые характеристики, - заявил Траоре.

Напомним, бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в хихонский «Спортинг» на правах аренды.

Она будет длиться до конца нынешнего сезона. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Монако». Первую половину сезона нападающий провел в ЦСКА, но российский клуб досрочно расторг арендное соглашение. Отметим, что у «Спортинга» будет опция выкупа контракта игрока.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.

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