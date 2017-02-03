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Борис Майоров: А кого канадцы пошлют на Олимпиаду, если не игроков НХЛ? Ну разве что юниорскую команду

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал заявление боссов НХЛ о том, что заокеанских игроков не отпустят на ОИ-2018.

- Если НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду, я не представляю, кого канадцы пошлют на Зимние Игры, - сказал Борис Майоров. - Ну разве что какую-то юниорскую команду соберут. А вот у американцев есть мощный резерв – это колледжи. Среди них проводится очень мощный чемпионат страны среди взрослых игроков.

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