Борис Майоров: А кого канадцы пошлют на Олимпиаду, если не игроков НХЛ? Ну разве что юниорскую команду
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал заявление боссов НХЛ о том, что заокеанских игроков не отпустят на ОИ-2018.
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Если НХЛ не
отпустит своих
игроков на
Олимпиаду, я
не представляю,
кого канадцы
пошлют на Зимние
Игры, - сказал
Борис Майоров.
- Ну разве что
какую-то юниорскую
команду соберут.
А вот у американцев
есть мощный
резерв – это
колледжи. Среди
них проводится
очень мощный
чемпионат
страны среди
взрослых игроков.
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