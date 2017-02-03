«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании
«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.
Игра состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Ответная встреча будет проведена 8 февраля на домашней арене баскского клуба.
Напомним, в другом полуфинале Кубка Испании-2016/17 встречаются «Барселона» и «Атлетико». В первом матче, который состоялся в Мадриде, каталонцы одержали победу со счетом 2:1.
«Барселона» выигрывала этот трофей 28 раз, что является рекордом испанского футбола.
Матч
Состав
Сельта: Альварес, Васс (Гуидетти, 76), Кабрал (Гомес, 80), Ронкалья, Мальо, Кастро, Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 69), Аспас
Алавес: Пачеко, Феддал, Эрнандес, Льоренте, Лагуардия, Камараса (Ромеро, 84), Гарсия М., Фемения, Гомес (Вигарай, 75), Токеро (Эдгар, 63), Дейверсон
Предупреждения:
Бонгонда, 33 - Льоренте, 60; Камараса, 67
Судья:
Хосе Луис Гонсалес (Испания)
Место и дата
02 февраля 23:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция