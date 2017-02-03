«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании

«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Игра состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Ответная встреча будет проведена 8 февраля на домашней арене баскского клуба.



Напомним, в другом полуфинале Кубка Испании-2016/17 встречаются «Барселона» и «Атлетико». В первом матче, который состоялся в Мадриде, каталонцы одержали победу со счетом 2:1.

«Барселона» выигрывала этот трофей 28 раз, что является рекордом испанского футбола.