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«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Игра состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Ответная встреча будет проведена 8 февраля на домашней арене баскского клуба.

Напомним, в другом полуфинале Кубка Испании-2016/17 встречаются «Барселона» и «Атлетико». В первом матче, который состоялся в Мадриде, каталонцы одержали победу со счетом 2:1.

«Барселона» выигрывала этот трофей 28 раз, что является рекордом испанского футбола.

Матч

Сельта - Алавес - 0:0

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Гуидетти, 76), Кабрал (Гомес, 80), Ронкалья, Мальо, Кастро, Диас М., Радойя, Эрнандес, Бонгонда (Систо, 69), Аспас

Алавес: Пачеко, Феддал, Эрнандес, Льоренте, Лагуардия, Камараса (Ромеро, 84), Гарсия М., Фемения, Гомес (Вигарай, 75), Токеро (Эдгар, 63), Дейверсон

Предупреждения:

Бонгонда, 33 - Льоренте, 60; Камараса, 67

Судья:

Хосе Луис Гонсалес (Испания)

Место и дата

02 февраля 23:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция




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