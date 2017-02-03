Андрей Кузнецов: Australian Open показал, что Джоковича тоже можно обыгрывать

Российский теннисист Андрей Кузнецов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Дэвиса с сербами.

- Капитан команды принял решение не включать меня в состав на первый день, и я считаю такой выбор вполне разумным. Пара тоже будет очень важна.

Думаю, мы поборемся в паре в субботу, а там, может, и в воскресенье мне придется выйти на решающий матч. Нам нужно обязательно выигрывать пару и два очка не против Джоковича, хотя Australian Open показал, что Новака тоже можно обыгрывать, - заявил Кузнецов.

Матч пройдет с 3 по 5 февраля в сербском городе Ниш. Напомним, сборная России по итогам прошлого сезона вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса.

В состав сборной России на матч вошли 25-летний Андрей Кузнецов, 31-летний Константин Кравчук и 20-летние Даниил Медведев и Карен Хачанов.