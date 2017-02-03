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Агуэро опроверг информацию об обнаружении наркотиков в доме его бабушки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг информацию о проведении полицейских обысков в доме его бабушки.

«Я обычно не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи и я просто не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ —  ложь. Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», - написал Агуэро в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что в доме, принадлежащем бабушке Агуэро, полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

Кроме марихуаны, уже расфасованной по мелким пакетам и готовой к продаже, полицейские изъяли мелкие партии других наркотических веществ, огнестрельное оружие и несколько краденых мобильных телефонов.

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