Агуэро опроверг информацию об обнаружении наркотиков в доме его бабушки

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро опроверг информацию о проведении полицейских обысков в доме его бабушки.

«Я обычно не реагирую на слухи, но в данном случае это касается моей семьи и я просто не могу это игнорировать. Сообщения, появившиеся в СМИ — ложь. Мои бабушка и дедушка по линии отца, к сожалению, уже умерли, а бабушка и дедушка по матери живут в Тукумане», - написал Агуэро в своем твиттере.

Las versiones periodísticas que circulan son falsas. Mis abuelos paternos lamentablemente ya fallecieron y los maternos viven en Tucumán. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 2 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что в доме, принадлежащем бабушке Агуэро, полиция обнаружила крупную партию наркотиков.

Кроме марихуаны, уже расфасованной по мелким пакетам и готовой к продаже, полицейские изъяли мелкие партии других наркотических веществ, огнестрельное оружие и несколько краденых мобильных телефонов.

