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Фазель и Бах проведут встречу с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков в олимпийском турнире

Источник:  Associated PressКомментарии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в пятницу проведут встречу с руководством НХЛ по поводу участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2018 года.

Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему остается открытым. На прошлой неделе заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига уже не так заинтересована в достижении компромисса с МОК.

По данным AP, встреча Фазеля и Баха с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном и главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером состоится в Нью-Йорке. Ранее Беттмэн заявлял, что на прошедшем в Лос-Анджелесе заседании совета управляющих лиги вопрос Олимпийских игр обсуждался лишь 10 секунд.

Игроки НХЛ регулярно участвуют в Олимпиадах с 1998 года. За это время золотые медали Игр завоевывали чехи (1998), шведы (2006) и трижды - сборная Канады.


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