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День в истории. Йоахиму Леву - 57!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Йоахиму Леву - 57!

Сегодня день рождения отмечает главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев.

Лев родился 3 февраля 1960 года Шенау (ФРГ).

Начал карьеру игроку в местном футбольном клубе. Впоследствии Йоахим, игравший на позиции атакующего полузащитника, защищал цвета «Фрайбурга», «Штутгарта», франкфуртского «Айнтрахта» и «Карлсруэ». Привлекался в молодежную сборную страны.

Тренерскую карьеру Лев начал в Швейцарии, где завершалась его игровая карьера. В сезоне-1995/96 он был помощником главного тренера «Штутгарта» Рольфа Фрингера, а после его ухода в сборную Швейцарии занял место наставника. Будучи тренером «Штутгарта», Лев становился обладателем Кубка Германии, а также финалистом Кубка обладателей Кубков-1997/98.

Поработав также в Австрии и Турции, Йоахим вошел в тренерский штаб Юргена Клинсманна, который готовил сборную Германии к домашнему чемпионату мира. На этом турнире немцы заняли третье место. После ухода Клисманна Лев занял пост главного тренера «бундесманншафт». Под его руководством немцы стали чемпионами мира в 2014 году. Нынешний контракт специалиста истекает в июле 2020 года.   


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