Промоутер Бетербиева выиграл торги на поединок с Баррерой

Промоутер Ивон Мишель стал победителем торгов за право организации боя между россиянином Артуром Бетербиевым и кубинцем Салливаном Баррерой.

Мишель выиграл торги со ставкой 251 000 долларов. Представляющая интересы Барреры компания Main Events в свою очередь предложила $181 тысячу. Теперь Ивон Мишель должен в течение 15 дней представить контракт на поединок.

Бой будет носить статус элиминатора по версии IBF в полутяжелом весе, а его победитель станет обязательным претендентом для Андре Уорда, который также владеет поясами WBA и WBO после своей победы над Сергеем Ковалевым.

Отметим, что Баррера уже встречался с Уордом в 2016 году и уступил единогласным решением судей.

Бетербиев, которому вчера исполнилось 32 года, в прошлом бою нокаутировал парагвайца Исидро Прието в первом раунде, а Баррера в свою очередь одержал досрочную победу над украинцем Вячеславом Шабранским.