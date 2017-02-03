Мануэль Нойер: «Шальке» некуда отступать, и это опасно для «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от встречи с «Шальке 04» в 19-м туре чемпионата Германии.

- Мы знаем, что впереди нас ожидают большие матчи. Мы хотим показывать свой лучший футбол и постараемся сделать это уже в субботу. «Шальке» сейчас прижат к стене, им некуда отступать, и это опасная ситуация.

В матче против нас они постараются исправить свое турнирное положение. У них в составе есть классные футболисты, во время зимней паузы они значительно усилились. Мы должны быть настороже, - заявил Нойер, являющийся воспитанником клуба из Гельзенкирхена.

Матч «Бавария» - «Шальке 04» состоится в субботу, 5 февраля. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на три очка.

