Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Локомотив- : -Видеотон
Хоккей  Металлург- : -СКА
Хоккей  Салават Юлаев- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мануэль Нойер: «Шальке» некуда отступать, и это опасно для «Баварии»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от встречи с «Шальке 04» в 19-м туре чемпионата Германии.

- Мы знаем, что впереди нас ожидают большие матчи. Мы хотим показывать свой лучший футбол и постараемся сделать это уже в субботу. «Шальке» сейчас прижат к стене, им некуда отступать, и это опасная ситуация.

В матче против нас они постараются исправить свое турнирное положение. У них в составе есть классные футболисты, во время зимней паузы они значительно усилились. Мы должны быть настороже, - заявил Нойер, являющийся воспитанником клуба из Гельзенкирхена.

Матч «Бавария» - «Шальке 04» состоится в субботу, 5 февраля. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на три очка.

Матч

Бавария - Шальке 04

Место и дата

04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 19-й тур. «Гамбург» сыграет с «Байером», «Бавария» - «Шальке 04» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер»Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.Полузащитник «Байера» Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона за нарушение трансферных правилФИФА дисквалифицировала до конца сезона полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Томас Мюллер: Я не беру мяч в центре поля и накручиваю шестерых соперниковНападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, почему он так мало забивает мячей в нынешнем сезоне.Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евроПрезидент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планахСпортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о желании полузащитника «шмелей» Марко Ройса стать игроком лондонского «Арсенала».Ули Хенесс: Мюллер находится в нормальной форме, он по-прежнему один из ведущих игроков «Баварии»Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал нападающего команды Томаса Мюллера.Правь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеПравь, Британия! Итоги январского трансферного окна в ЕвропеВ ночь на 1 февраля в большинстве европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно.Арьен Роббен: Нынешний уровень игры «Баварии» едва ли позволит пройти «Арсенал»Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен подверг критике игру своей команды на старте второго круга чемпионата Германии.Рибери пропустит две недели из-за травмы бедраВингер «Баварии» Франк Рибери не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командойНа официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.Клубы бундеслиги побили трансферный рекордКлубы немецкой бундеслиги в январе побили трансферный рекорд, потратив в сумме на новичков 91 миллион евро, сообщает агенство DPA.Хамит Алтынтоп вернулся в немецкую Бундеслигу (фото)Турецкий полузащитник Хамит Алтынтоп стал игроком «Дармштадта». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.Рибери получил травму и рискует пропустить матчи с лондонским «Арсеналом»Как сообщает Sport Bild, полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери получил травму бедра на тренировке мюнхенского клуба.«Байер» подписал полузащитника «Генка» БэйлиПолузащитник «Генка» Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.Артуро Видаль вернулся в общую группу «Баварии»Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль оправился от травмы и приступил к тренировкам на базе клуба.«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси»Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга»Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.«Челси» претендует на защитника «Шальке-04»Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслигиПочин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги«Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Филадельфия» играет с «Монреалем», «Аризона» - «Чикаго» и другие матчи
Футбол
«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании
Футбол
Мануэль Нойер: «Шальке» некуда отступать, и это опасно для «Баварии»
Бокс
Промоутер Бетербиева выиграл торги на поединок с Баррерой
Футбол
День в истории. Йоахиму Леву - 57!
Хоккей
Фазель и Бах проведут встречу с руководством НХЛ по вопросу об участии игроков в олимпийском турнире
Футбол
Агуэро опроверг информацию об обнаружении наркотиков в доме его бабушки
Теннис
Андрей Кузнецов: Australian Open показал, что Джоковича тоже можно обыгрывать
Футбол
Ласина Траоре: Я не спасу «Спортинг» от вылета из примеры в одиночку
Теннис
Шамиль Тарпищев: Медведев может доставить немало неприятностей Джоковичу
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Мануэль Нойер
Мануэль Нойервсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости