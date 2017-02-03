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Зинэтула Билялетдинов: Есть нюансы, которые мешают «Ак Барсу» играть

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ладой». 

- Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать. Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить игру. Наверное, есть какие-то моменты, связанные с положением в таблице. Не могу сказать откровенно, что это, но они есть. Я не хотел бы говорить, что из-за этого мы проиграли. Есть нюансы, которые мешают нам играть.

Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел, – сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Матч

Лада - Ак Барс - 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Иванов (Филатов, Бумагин), 0:35 (1:0). Шенфельд (Рыбин, Мастрюков), 1:22 (2:0). Филатов (Иванов), 19:58 (3:0). Белоусов (Шенфельд), 59:59 (4:0).

Место и дата

02 февраля 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

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