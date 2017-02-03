Зинэтула Билялетдинов: Есть нюансы, которые мешают «Ак Барсу» играть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в матче с «Ладой».

- Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать. Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить игру. Наверное, есть какие-то моменты, связанные с положением в таблице. Не могу сказать откровенно, что это, но они есть. Я не хотел бы говорить, что из-за этого мы проиграли. Есть нюансы, которые мешают нам играть.

Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел, – сказал Билялетдинов.

«Ак Барс» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

