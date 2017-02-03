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Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в матче открыл российский защитник Никита Нестеров. Он забросил свою первую шайбу за «Монреаль». Напомним, по ходу текущего сезона он был обменян в «Канадиенс» из «Тампы».

Однако затем победу «Флайерз» принесли точные броски Клода Жиру, Мэтта Рида и Шона Кутюрье. Последний поразил уже пустые ворота канадского клуба в концовке игры.

Матч

Филадельфия - Монреаль - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Нестеров (Шоу, Гальченюк), 4:51 (0:1). Жиру (Штрайт, Шенн), 37:50 (1:1). Рид (Кутюрье, Казинс), 43:32 (2:1). Кутюрье 59:45 (3:1).

Место и дата

03 февраля 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция


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