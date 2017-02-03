Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Счет в матче открыл российский защитник Никита Нестеров. Он забросил свою первую шайбу за «Монреаль». Напомним, по ходу текущего сезона он был обменян в «Канадиенс» из «Тампы».

Однако затем победу «Флайерз» принесли точные броски Клода Жиру, Мэтта Рида и Шона Кутюрье. Последний поразил уже пустые ворота канадского клуба в концовке игры.