Гол Нестерова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» нанесли поражение «Монреалю» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Счет в матче открыл российский защитник Никита Нестеров. Он забросил свою первую шайбу за «Монреаль». Напомним, по ходу текущего сезона он был обменян в «Канадиенс» из «Тампы».
Однако затем победу «Флайерз» принесли точные броски Клода Жиру, Мэтта Рида и Шона Кутюрье. Последний поразил уже пустые ворота канадского клуба в концовке игры.
Матч
Филадельфия - Монреаль - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Нестеров (Шоу, Гальченюк), 4:51 (0:1). Жиру (Штрайт, Шенн), 37:50 (1:1). Рид (Кутюрье, Казинс), 43:32 (2:1). Кутюрье 59:45 (3:1).
Место и дата
03 февраля 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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