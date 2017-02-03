«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набрал
Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.
Матч завершился со счетом 116:108 в пользу «Уизардс».
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут. За это время он не смог набрать ни одного очка. Игрок сделал 2 блокшота, 3 потери и 1 подбор.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашигтона» Джон Уолл (33 очка).
Матч
Место и дата
03 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция
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