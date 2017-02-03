«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набрал

Два очка Кузнецова и шайба Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2.