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«Лейкерс» уступили «Вашингтону», Мозгов очков не набрал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение от «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА.

Матч завершился со счетом 116:108 в пользу «Уизардс».

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 17 минут. За это время он не смог набрать ни одного очка. Игрок сделал 2 блокшота, 3 потери и 1 подбор.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Вашигтона» Джон Уолл (33 очка).

Матч

Вашингтон - Лейкерс - 116:108

Место и дата

03 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция


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