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Кайл Хайнс: В третьей четверти ЦСКА позволил «Фенербахче» слишком многое

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги с «Фенербахче» (71:77).

- Это был трудный матч. ЦСКА достойно сражался с «Фенербахче», но в третьей четверти мы позволили им слишком многое. Мы должны вынести из этого матча самое лучшее и двигаться дальше. Хотя отрицательные моменты тоже нужно проанализировать, - заявил Хайнс.

В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» идет на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.

Матч

Фенербахче - ЦСКА - 77:71

Состав

Фенербахче: Удо (15), Богданович (12), Датоме (10)

ЦСКА: Де Коло (23), Хиггинс (11)

Место и дата

02 февраля 20:45, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция


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