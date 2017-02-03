Кайл Хайнс: В третьей четверти ЦСКА позволил «Фенербахче» слишком многое

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги с «Фенербахче» (71:77).

- Это был трудный матч. ЦСКА достойно сражался с «Фенербахче», но в третьей четверти мы позволили им слишком многое. Мы должны вынести из этого матча самое лучшее и двигаться дальше. Хотя отрицательные моменты тоже нужно проанализировать, - заявил Хайнс.

В составе победителей самым результативным стал Экпе Удох, который набрал 15 очков. У ЦСКА 23 очка в активе Нандо Де Коло. После 21 тура в активе армейцев 15 побед. Они занимают второе место в турнирной таблице. «Фенербахче» идет на четвертом месте. Отметим, что в матче первого круга, который прошел в Москве 23 декабря 2016 года, ЦСКА проиграл турецкой команде в овертайме – 79:95.