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На Сахалине построят биатлонный центр

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Второй на российском Дальнем Востоке лыжно-биатлонный комплекс должен быть построен на Сахалине к осени текущего года.

- Первая очередь лыжно-биатлонного комплекса, строительство которого началось в мае прошлого года, будет включать в себя стрельбище, штрафной круг и стадион. Протяженность лыжных трасс для конькового и классического хода составит около восьми километров. Все они будут сертифицированы, - цитирует пресс-службу правительства Сахалинской области агентство ТАСС.

- Задача стоит серьезная - встретить здесь нашу олимпийскую сборную, чтобы она смогла подготовиться к Играм 2018 года, которые пройдут в Республике Корее. Чтобы ее решить, подрядная компания должна увеличить темпы производства работ, привлечь, если потребуется, субподрядные организации, - заявил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

На строительство центра в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 366,6 млн рублей, из федерального - 190 млн рублей.



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