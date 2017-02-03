ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун - в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук снова близок к переходу в казанский «Рубин».

2. А грозненский «Терек» в свою очередь расторг контракты расторг контракты с защитником Сергеем Брызгаловым и полузащитником Магомедом-Эми Джабраиловым.

3. ЦСКА второй раз в сезоне уступил турецкому «Фенербахче» в Евролиге.

4. Главному тренеру армейцев Димитрису Итудису по-прежнему нелегко дается противостояние с бывшим учителем Желимиром Обрадовичем. В свое время оба специалиста ковали победы с греческим «Панатинаикосом».

5. Сборная Камеруна стала вторым финалистом Кубка африканских наций. Теперь команде предстоит сразиться за трофей с египтянами.

6. Легендарный тяжеловес Федор Емельяненко завершает подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в рамках промоушена Bellator.

7. Нападающий Ласина Траоре, похоже, уже не вспоминает о не самом удачном периоде карьеры в ЦСКА. Футболист готов бороться за выживание хихонского «Спортинга» в примере.

8. Скандальная история с обнаружением целого склада марихуаны на квартире у бабушки аргентинского форварда «Мансити» Серхио Агуэро, по-видимому, оказалась уткой.

9. Защитник Никита Нестеров открыл счет своим голам за «Монреаль», но его команда не смогла одолеть в Филадельфии местных «Летчиков».

10. Молодые российские теннисисты готовы дать бой сербам в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса. Наших соперников поведет в сражение сам Новак Джокович.

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