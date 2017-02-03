Три очка Панарина и Анисимова помогли «Чикаго» победить «Аризону»
Хоккеисты «Чикаго» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:3 (3:0, 1:3, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбами отметились Патрик Кейн, Райан Хартман, Мариан Госса и Артемий Панарин. На счету 25-летнего россиянина еще одна голевая передача. Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отметился голевым пасом на Панарина.
В составе «Аризоны» шайбы забросили Оливер Экман-Ларссон, Кристиан Дворак и Брендан Перлини.
Матч
Аризона - Чикаго - 3:4 (0:3, 3:1, 0:0)
Голы:
Кейн (Кит, Тэйвс), 8:44 (0:1). Хартман (Кит, Дежарден), 9:56 (0:2). Хосса (Сибрук, Панарин), 14:15 (0:3). Экман-Ларссон (Врбата, Стоун), 21:36 (1:3). Панарин (Кейн, Анисимов), 25:24 (1:4). Дворак (Доун, Перлини), 34:24 (2:4). Перлини (Голигоски, Дворак), 35:51 (3:4).
Место и дата
03 февраля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция